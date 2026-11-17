Українські військові змогли вразити Кримський міст, повністю обійшовшись без використання Starlink та Starshield Ілона Маска.

Україна завдала серйозних пошкоджень улюбленому мосту кремлівського диктатора Володимира Путіна через Керченську протоку до Криму. Ця операція була спеціально спланована так, щоб принизити російського лідера перед його зустріччю з китайським лідером Сі Цзіньпіном і президентом США Трампом у Китаї.

"Ми планували це як символічний жест напередодні зустрічі Трампа, Путіна та Сі – щоб показати, що Путін слабкий", – заявив один з офіцерів, який брав участь в операції. Ця операція також довела, що Україна більше не потребує мереж Starlink і Starshield Ілона Маска для проведення ударних місій, пише The Times.

Журналісти зазначають, що Києву вдалося обійти нещодавні обмеження США щодо їхнього використання. Це стало "справжнім досягненням".

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"Американці намагалися паралізувати наш зв’язок, щоб ми не могли проводити такі операції. Але ця місія довела – ми можемо самостійно розробити власні канали зв’язку для передачі радіосигналів. Вперше в історії ми використали всі ці дрони, щоб передати відеосигнал ракетам – і вони змогли влучити саме в ті точки мосту, які були потрібні. Ми показали, що здатні проводити такі операції без Starlink", – підкреслив офіцер.

За даними українських військових, місію провели в рамках складної спільної операції. У ній взяли участь ракетні війська та елітні оператори дронів із 7-го Центру глибоких ударів, відомого як "Птахи Мадьяра", разом із 1-ю бригадою спеціальних операцій Сил безпілотних систем, Служба безпеки України, військово-морські сили та підрозділи українських сил спеціальних операцій.

Спочатку, в ніч на понеділок, Україна завдала масованого удару сотнями дронів – вони буквально "забили" небо над російськими та окупованими територіями. Атака вразила системи ППО, нафтопереробні заводи та змусила росіян витратити свої запаси ракет-перехоплювачів.

Легкість удару стурбує Москву

Коли Путін відкривав 19-кілометровий Керченський міст у 2018 році, він називав його будівництво "дивом, яке стало реальністю".

Це найдовший міст у Європі, який обійшовся в 3,7 мільярда доларів. Путін вважав: це невелика ціна за те, щоб остаточно закріпити панування Росії над Кримом після його анексії у 2014 році – і водночас забезпечити собі місце в підручниках історії, пишуть ЗМІ.

А тепер українська атака на цей міст увійде в історію як одне з найбільших принижень за довгу еру путінського правління.

Окремою "сенсацією" можна назвати й те, наскільки стрімко розвивається український військово-промисловий комплекс з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Якщо колись Київ повністю залежав від західних поставок зброї, то тепер він сам виробляє понад 50% власного озброєння.

Легкість, з якою українські ракети "Фламінго" та "Нептун" пробили російську ППО й досягли потужно захищеного мосту, має турбувати Москву, зазначають журналісти.

Адже якщо Україна вже може вражати ракетами власного виробництва "улюблений" міст Путіна, то що завадить їй завдати удару по цілях у самій російській столиці – наприклад, по Кремлю чи штаб-квартирі ФСБ?

Інші новини про цей удар

Раніше УНІАН повідомляв, скільки знадобиться на відновлення Кримського мосту і яким буде "відплата" РФ. Росіяни будували цей міст у відносно мирний час.

У України тоді не було можливості завдавати ударів по баржах і спеціальних понтонах. Тепер під час ремонту у росіян уже не буде таких сприятливих умов.

Крім того, ми також розповідали, чому залізнична частина Кримського мосту витримала удари. За словами фахівця, автомобільна та залізнична частини мосту майже на всій довжині є окремими конструкціями.

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