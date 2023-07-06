В даний час пошуково-рятувальні роботи на місці удару продовжуються.

Внаслідок російського ракетного обстрілу Львова пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. "Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64", - розповів подробиці Клименко.

Міністр додав, що рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.

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"Всі працюють без спочинку. Є інформація, що під завалами ще залишаються люди", - уточнив Клименко.

Окрім того, на нічний удар по Львову відреагував президент України Володимир Зеленський. "Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним", - написав президент у Телеграмі.

"Обов'язково буде відповідь ворогові. Відчутна", - додав він.

Ракетний удар по Україні

Сьогодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Україні. Ворог здійснив пуск ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Тривога поширилась майже на всю Україну. Під час атаки у багатьох областях працювала ППО.

У Львові кілька разів лунали вибухи. У Повітряних силах повідомляли про роботу у сфері сил ППО. Пізніше стало відомо про приліт по житловому будинку в обласному центрі. Під ранок повідомлялося, що в результаті атаки загинули двоє людей.

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