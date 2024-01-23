Внаслідок атаки ворога загинув чоловік, ще один отримав поранення.

Внаслідок масованої ракетної атаки російських загарбників по Павлограду Дніпропетровської області загинула одна людина. Про це зранку повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у Павлограді на цю хвилину один загиблий.

"Ще одному чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу! Він живий", - заявив очільник ОВА.

Відео дня

Ракетний удар по Україні 23 січня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, вранці росіяни здійснили ракетну атаку по Україні. Зокрема, в Києві постраждали декілька районів.

У Святошинському районі загорілись легкові авто та будівля. У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. У Печерському районі влучання в нежитлову будівлю. У житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету. Відбувається евакуація людей з будинку.

Наразі 9 людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці.

Також росіяни завдали удару по Харкову та області. У передмісті обласного центру є чотири "прильоти". Пізніше стало відомо, що вороги вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова, і під завалами люди.

Унаслідок ворожої атаки у приватному секторі пошкоджено житлові будинки, попередньо відомо, що постраждала жінка, і є осколкові поранення у дітей, написав у Facebook керівник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"…В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби. Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо - двома ракетами С-300", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: