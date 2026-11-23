Обидва об’єкти раніше вже зазнавали атак українських дронів.

Вночі дрони атакували кілька регіонів Росії – спалахнула пожежа на великому НПЗ у Ростовській області, а також на нафтоперекачувальній станції в Татарстані.

Так, у Новошахтинську фіксують сильну пожежу в районі місцевого заводу нафтопродуктів та компанії, що займається продажем палива, пише ASTRA.

Новошахтинський завод нафтопродуктів (НЗНП) має потужність переробки до 7,5 млн тонн нафти на рік, виробляє дизельне, суднове та пічне паливо, мазут і бензинові фракції. Підприємство є одним із ключових постачальників нафтопродуктів на півдні Росії.

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За даними Генштабу ЗСУ, завод безпосередньо залучений до забезпечення Збройних сил РФ, зокрема, постачає окупаційній армії дизельне паливо та авіаційний керосин.

Також пожежа могла спалахнути на ТОВ "ТАТА-ГАЗ" – це приватна компанія, що займається торгівлею паливом, його зберіганням та логістикою.

Крім того, поблизу Альметьєвська в Республіці Татарстан дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно", мешканці повідомляють про сильну пожежу. Об’єкт розташований приблизно за 1300 км від кордону з Україною.

Станція приймає, зберігає та перекачує нафту, що надходить із родовищ Татарстану, Західного Сибіру, Удмуртії та Башкортостану. Це опорний вузол нафтопроводу "Дружба", який відіграє ключову роль у забезпеченні безперервності нафтових потоків – як для переробки всередині Росії, так і для експортних маршрутів. Оскільки станція об’єднує потоки з різних нафтовидобувних регіонів, то збої в її роботі або пошкодження резервуарного парку зачеплять цілий логістичний ланцюг і створюють ризики для пропускної здатності та маневрування обсягами нафти.

Раніше вона вже зазнала атаки 19 листопада.

Удари по російських об’єктах

Раніше українські дрони вперше з початку війни атакували Калінінградську область. Вибухи лунали в місті Балтійськ, де розташована головна база Балтійського флоту РФ.

Також 22 листопада морські дрони атакували російський корвет "Меркурій" у лівійському порту Бенгаз, він повністю знищений і затонув.

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