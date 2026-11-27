Президент прокоментував операції проти російських суден за кордоном.

Україна погоджує з міжнародними партнерами удари по військових цілях РФ за межами території країни-агресора. ЗСУ не проводять таких операцій без відповідного узгодження. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC News Україна, коментуючи удар по російських кораблях у Лівії та Фінській затоці.

За його словами, українські дипломати проводять взаємодію з представниками інших держав, якщо операції відбуваються в їхніх територіальних, міжнародних водах чи біля іноземної інфраструктури.

Глава держави зауважив, що російські судна, які перебувають під санкціями та перевозять зброю, Україна розглядає як законні військові цілі.

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"Але все це – про нашу, як би це сказати, справедливу волю. Тож ми знаємо, що судно під санкціями, або найгірший варіант, коли воно не лише під санкціями, а зі зброєю, з російською зброєю, під російським прапором. Тож це зрозуміло для наших сил, для спецслужби та для розвідки", - запевнив Зеленський.

Проте він наголосив, що удари у водах інших країн повʼязані з високими ризиками.

"Знову ж таки, наші сили ніколи не атакують без будь-якої координації з іншими партнерами", - сказав глава держави.

Реакція Європи на такі атаки

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні застерегла Україну від ескалації в Середземному морі. За її словами, ці інциденти не повинні ставити під загрозу фінансову підтримку Києва з боку Європи.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб продовжувати допомагати Україні захищатися, але ми також повинні захищати безпеку наших кордонів та наших громадян. Війна не повинна і не може поширитися на Середземномор’я", - наголосила Мелоні.

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