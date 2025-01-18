У Києві загинуло троє людей, інформація про четверту жертву не підтвердилася.

Сьогодні вранці Росія атакувала ракетами Київ і Запоріжжя, є загиблі та багато поранених.

Спочатку в КМВА повідомляли про чотирьох загиблих і трьох поранених. Згодом голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що інформація про четверту жертву, на щастя, не підтвердилася.

За його словами, внаслідок російської атаки загинули троє людей - двоє чоловіків 43-х та 25-ти років, і 41-річна жінка. Ще троє постраждалих отримали медичну допомогу на місці, але від госпіталізації відмовилися.

Частково зруйновано виробничу будівлю, заклад харчування, бізнес центр, торгівельний центр, магазин та 10 автомобілів. Пошкоджено також вхід та вихід станції метро "Лукʼянівська".

У Офісі Генпрокурора повідомили, що загинув охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, які перебували в мікроавтобусі.

Щодо жертв у Запоріжжі, то, за даними Нацполіції, станом на 11.15 кількість поранених становить 10 людей, доля трьох залишається невідомою. У місті також зруйновано інфраструктуру, пошкоджено житло, крамниці. Рятувальна операція триває досі.

На атаку вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари. Ми можемо зробити це тільки в єдності з усім світом", - наголосив президент.

Він також додав відео наслідків удару.