Він наголосив, що мирних людей розстрілюють без жодної на те причини.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський наголошує, що Україна фіксує факти розстрілів мирного населення російськими окупантами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в Гостомелі, Бучі, Ірпені та Бабинцях, Монастирський зазначив: "Наразі ми контролюємо частину цих населених пунктів. Там відбуваються бої. От прямо зараз. І годину тому. І очевидно, вночі будуть вони продовжуватись".

Міністр додав, що вирішується питання щодо евакуації звідти мирного населення, яке піддається обстрілам, живучи в підвалах без їжі.

"Це, напевно, одна з найбільших соціальних, гуманітарних трагедій цього сторіччя. Я переконаний, що ці міста увійдуть в історію як, сподіваюся, історія спасіння наших громадян. Але вони вже увійшли як трагічна історія винищення мирного населення... Ми фіксуємо разом зі Збройними силами факти розстрілу мирного населення в цих містах. Без причини, без пояснень. Просто як факт агресії і можливого навіть геноциду, і відношення кадирівців", - наголосив Монастирський.

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