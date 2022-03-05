Українська влада закликає поширювати цю інформацію серед громадян Росії, аби вони доносили її до родин загиблих та полонених військовослужбовців.

Україна вже ідентифікувала 550 убитих та полонених російських окупантів, які напали на нашу державу.

Про це було повідомлено під час телемарафону на українських телеканалах.

Інформацію про цих військовослужбовців, які брали участь у війні проти України, вже внесли до єдиного реєстру.

Українська влада закликає українців та всіх, хто може це зробити, поширювати цю інформацію серед громадян Росії, аби вони доносили її до родин загиблих та полонених військовослужбовців.

УНІАН також має у своєму розпорядженні відповідні списки.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 березня становлять орієнтовно понад 10 тисяч осіб особового складу.

Розпочата десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку.

Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що військові ресурси ворожих військ в Україні закінчуються, потім настане логістичний колапс.

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