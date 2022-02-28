Буде зроблено все, щоб всі злочинці з Росії були притягнуті до відповідальності в міжнародних судах, зазначив очільник українського МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна не пробачить Росії військові злочини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу для російськомовних ЗМІ про вторгнення російських військ на територію України.

"Український народ ніколи не пробачить вам ці військові злочини. Ми зробимо все, щоб всі злочинці були притягнуті до відповідальності в міжнародних судах, і ми не зупинимося, поки не досягнемо цього", - заявив Кулеба.

При цьому, глава МЗС закликає громадян РФ вимагати від президента Володимира Путіна негайно припинити військові дії й забрати російські війська з української землі.

"Вимагайте зупинити війну. Ніякого іншого результат для вас, крім тисяч трун і зубожіння не буде. Якщо хтось із ваших близьких служить в армії, негайно зробіть все, щоб вони повернулися додому, або їх нікуди не направляли, щоб їх не відправляли в цю жахливу м'ясорубку, на смерть. Повірте, мова йде про виживання нашого народу і нашої держави, і ми в будь-якому випадку зупинимо Путіна. Ще ніхто і ніколи не перемагав в історії, не перемагав у війні, якщо це війна проти цілого народу. Сьогодні воює український народ, і ми зупинимо цю війну. Просто зробимо це або силою, змушено вбиваючи ваших близьких, або це зробите ви, зупинивши Путіна всередині Росії", - сказав Кулеба.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова звернулася до росіян і пригрозила Володимиру Путіна. За її словами, українська сторона доведе в справедливому суді, що президент Росії - "вбивця і головний військовий злочинець 21 століття".

24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.

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