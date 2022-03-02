Він подякував усім людям, які докладають зусилля для досягнення перемоги.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся до українців.

Його звернення опублікував Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, напади окупантів на людей та обстріли житлових районів реактивною артилерією й ракетами можна пояснити тільки демонічною люттю.

"Перший день весни став шостим днем незламного опору України російській агресії. Завдяки витримці, взаємній допомозі, героїзму та жертовності мільйонів людей зламано план ворога швидко захопити столицю та знищити нашу державність. Весь цивілізований світ із захопленням дивиться на непохитність нашого протистояння тиранії", - йдеться у заяві.

Він назвав атаки на українські міста актами державного тероризму та злочинами проти людяності.

"Сьогодні ми довідалися про можливу ракетну атаку навіть на духовне серце України – Святу Софію. Також ракети під час обстрілу телевежі влучили в Бабин Яр – місце знищення нацистами десятків тисяч мирних людей в роки Другої Світової війни. Сьогодні там знову пролилася кров – вже від рук російських злочинців. Всім, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність України, усім жертвам російського нападу – вічна пам’ять! Нехай душі їх спочивають з праведниками", - написав він.

Епіфаній зазначив, що на українців чекає важка боротьба, однак вони вже перемагають.

"Попереду в нас ще важка боротьба, але вже зараз кожному, окрім хіба що самого Путіна, зрозуміло – Україна перемагає. Перемагає завдяки незламності духу, надзвичайній жертовності, завдяки силі любові. Адже ця сила, яка єднає нас з Богом та з ближніми – не може бути подолана жодною зброєю", - підкреслив він.

Також предстоятель ПЦУ подякував захисникам України, медикам та іншим людям, які докладають зусилля для досягнення перемоги.

"Закликаю на всіх вас благословення Всевишнього Бога і благодать Його нехай перебуває з вами! Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!" - написав він.

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