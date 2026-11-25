Це було здійснено завдяки лазерній установці Blysk від компанії Carmin Sky.

Під час захисту одного з українських інфраструктурних об’єктів вперше в світі збито ударний дрон з реактивним двигуном завдяки застосуванню технології бойового лазера. Про це радник президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, він відзначив, що лазерні установки протиповітряної оборони Blysk від компанії Carmin Sky демонструють перші результати в бойових умовах.

"Нещодавно бойовий лазер який був встановлений для захисту обʼєкту критичної інфраструктури вперше в світі збив реактивний дрон "Герань", - наголосив Флеш.

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Він пояснив, що технологія лазерної системи ППО розвивається в рамках державної програми "Приватне ППО" при підтримці кластеру оборонних технологій "Брейв-1".

За його словами, в Україні кілька компаній займаються розробками у сфері застосування лазерів для ППО. "Лазерні технології дуже складні та фінансово затратні, тому приємно, коли у когось з’являються хороші новини", - додав Флеш.

Водночас, фахівець заявив, що поки що зарано говорити про серійне виробництво лазера. "Тривають випробування, під час яких лазери захищають критичні об’єкти інфраструктури", - зазначив Бескрестнов.

Бойові лазери

Як повідомляв УНІАН, у липні 2026 року заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко відзначав, що "в найближчі 2–3 місяці" Україна може отримати лазерну зброю для ураження повітряних цілей. Очікується, що лазерна зброя краще справлятиметься з завданнями протидії засобам повітряного нападу, аніж кулемети.

У травні поширювалася інформація, що українські фахівці створили інноваційну лазерну систему на базі штучного інтелекту, яка здатна ефективно нищити російські дрони типу Shahed. Тоді йшлося про протидронну лазерну систему Trident ("Тризуб") від компанії Celebra Tech.

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