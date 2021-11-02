Гранати розробляли майже два роки, скоро їх використовуватимуть на Донбасі.

В Україні починається випуск власних набоїв. Вітчизняні конструктори розробили з "нуля" гранату для автоматичного та підствольного гранатометів.

Зброю випускають на військовому заводі "Імпульс" у Шостці Сумської області, їх планують постачати військовим вже за кілька місяців, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожРосія зосереджує війська та техніку на кордоні з Україною: Politico оприлюднило супутникові знімкиГендиректор конструкторського бюро "Вектор" Віталій Жуков називає подію історичною. Порахував, лише 12 країн у світі здатні самотужки виробляти набої. Він переконує, що вони кращі за радянські.

Як розповів гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв, гранати розробляли майже два роки, а за кілька місяців вони поїдуть на фронт.

Одна з особливостей української зброї - під час рикошету чи влучання у м'який сніг він все одно вибухне, спрацює система самоліквідації.

Раніше посол України в Туреччині Василь Боднар заявляв, що в Україні можуть розпочати власне виробництво безпілотників Bayraktar - таких, які раніше закупили в Туреччині. Він уточнив, що для цього в Україні може з'явитися завод. Також є плани відкриття центру розвитку і ремонту цих безпілотних летальних апаратів.

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Автор: Ольга Робейко