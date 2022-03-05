Одна з найкритичніших гуманітарних ситуацій склалася у Маріуполі.

Україна поки не отримала від російських окупантів гарантій безпеки гуманітарних коридорів, які необхідно організувати для евакуації цивільного населення, доставлення харчових продуктів і ліків в оточені населені пункти.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення та доставлення харчових продуктів і ліків влада може забезпечити тільки після отримання гарантій припинення вогню.

"Ведуться переговори по багатьох напрямках, але, на жаль, поки не отримуємо від росіян відповіді про те, що вони готові не стріляти", - сказав Денисенко.

За його словами, досить складна ситуація на Донбасі, в Охтирці, але "одна з найкритичніших ситуацій - у місті Маріуполі".

Як повідомляв УНІАН, 3 березня у Білорусі відбувся другий раунд переговорів між представниками України та РФ.

Сторони узгодили комюніке, в якому заявили, що "досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також для доставки медикаментів і продуктів харчування в місця найбільш запеклих боїв. З можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли буде здійснюватися евакуація, в секторах, де вона проводиться".

4 березня окупанти не погодились на створення "зеленого коридору" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія своїми діями хоче викликати паніку в Україні, щоб змусити українську владу підписати будь-які угоди на умовах РФ.