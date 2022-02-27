Засідання Радбезу заплановано на 27 лютого.

Україна скликає спеціальну сесію Генеральної Асамблеї ООН. Засідання присвячене нападу Російської Федерації на Україну.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

"У світлі російського вето в РБ ООН я звернувся з проханням до членів Ради прийняти необхідне рішення про скликання екстреної спеціальної сесії Генасамблеї ООН відповідно в резолюцію 377a(V). Оскільки Росія не дозволила раді діяти відповідно до вимог підтримки міжнародного миру і безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для скликання спеціальної сесії необхідне рішення Радбезу ООН, але для прийняття рішення необхідно лише дев'ять голосів і жодна з країн не матиме права вето. Засідання Радбезу заплановано на 27 лютого.