Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про відкриття сьогодні гуманітарних маршрутів з Маріуполя, Пологів, Волновахи, Енергодара, Ізюма та низки міст поблизу Києва.
Про це йдеться у її відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.
"Ми відкриваємо чергові гуманітарні маршрути", - повідомила вона й оприлюднила перелік відповідних напрямків.
- Так, це маршрут з Маріуполя в напрямку Запоріжжя.
"З обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами до міста Маріуполь. Чекаємо і сподіваємося, що сьогодні маршрут запрацює", - сказала вона.
Також це маршрути:
- з Пологів у напрямку Запоріжжя,
- з Волновахи у напрямку міста Покровськ,
- з Енергодара до Запоріжжя,
- з Ізюма до Лозової,
- з Бучі до Києва,
- з Гостомеля до Києва,
- з селища Казаровичі до Києва,
- з міста Микуличин до Києва,
- з Андріївки до Житомира,
- з Макарова до Житомира,
- з Бородянки до Житомира.
"Ми розробляємо нові маршрути гуманітарних коридорів, які привезуть необхідні медикаменти, воду, продукти до Херсонської області, до Чернігівської області, до Харківської області й до інших областей, які їх дуже і дуже потребують", - зазначила Верещук.
Як повідомляв УНІАН, 9-10 березня з окупованих чи кризових населених пунктів було евакуйовано близько 100 тисяч осіб.