Із Запоріжжя до Маріуполя планують доставити гуманітарний вантаж.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про відкриття сьогодні гуманітарних маршрутів з Маріуполя, Пологів, Волновахи, Енергодара, Ізюма та низки міст поблизу Києва.

Про це йдеться у її відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.

"Ми відкриваємо чергові гуманітарні маршрути", - повідомила вона й оприлюднила перелік відповідних напрямків.

Так, це маршрут з Маріуполя в напрямку Запоріжжя.

"З обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами до міста Маріуполь. Чекаємо і сподіваємося, що сьогодні маршрут запрацює", - сказала вона.

Також це маршрути:

з Пологів у напрямку Запоріжжя,

з Волновахи у напрямку міста Покровськ,

з Енергодара до Запоріжжя,

з Ізюма до Лозової,

з Бучі до Києва,

з Гостомеля до Києва,

з селища Казаровичі до Києва,

з міста Микуличин до Києва,

з Андріївки до Житомира,

з Макарова до Житомира,

з Бородянки до Житомира.

"Ми розробляємо нові маршрути гуманітарних коридорів, які привезуть необхідні медикаменти, воду, продукти до Херсонської області, до Чернігівської області, до Харківської області й до інших областей, які їх дуже і дуже потребують", - зазначила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, 9-10 березня з окупованих чи кризових населених пунктів було евакуйовано близько 100 тисяч осіб.

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