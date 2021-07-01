За легендою навчання, тактична група мала вийти в тил умовного противника та знищити важливі об'єкти військової інфраструктури.

На загальновійськовому полігоні морської піхоти "Олешківські піски" в Херсонськый області проходять багатонаціональні навчання в рамках Sea Breeze. Тактична група відпрацювала рейдові дії в тилу противника.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти ЗСУ, Державної прикордонної служби України, морської піхоти США, Грузії та Республіки Молдова діяли у складі єдиного багатонаціонального підрозділу.

За легендою навчання, тактична група мала вийти в тил умовного противника та знищити важливі об'єкти військової інфраструктури.

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Напередодні десантно-штурмова рота 1 окремого батальйону морської піхоти розпочала на полігоні самооцінку 1-го рівня. Оцінювання проводять дванадцять експертів НАТО з Німеччини, Канади, Чехії та Італії разом з представниками Збройних Сил України.

Sea Breese 2021

Нагадаємо, міжнародні навчання «Сі Бриз-2021» (Sea Breese) стартували в Україні 28 червня.

Крім України і США, у навчаннях беруть участь представники 29 країн. Це Австралія, Албанія, Об'єднані Арабські Емірати, Бангладеш, Болгарія, Бразилія, Велика Британія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Італія, Канада, Литва, Латвія, Молдова, Норвегія, Пакистан, Польща, Румунія, Сенегал, Туреччина, Франція, Швеція, Японія, Північна Ірландія.

Загалом у навчаннях беруть участь понад 30 літаків і вертольотів, до 5 тис. чол. особового складу, 50 одиниць озброєння і техніки. Від України до навчань залучено ВМС, Повітряні сили, Військову службу правопорядку, Медичні сили, Держприкордонслужбу, СБУ, Нацполіцію, Морську охорону тощо.

Sea Breese - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.

У цьому році навчання пройдуть з 28 червня по 10 липня і будуть наймасштабнішими за 20 років. У навчаннях візьмуть участь 24 корабля, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

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Автор: Дмитро Захаров