12 серпня Росія направила на окуповані території 7 вантажних автомобілів у супроводі 2 автомобілів МНС РФ.

Міністерство закордонних справ України висловило протест Російській Федерації через продовження протиправної практики надсилання так званих "гумконвоїв" на Донбас із порушенням українського законодавства і міжнародного права.

Про це йдеться у заяві прес-служби МЗС України.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв‘язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на територію України так званих "гуманітарних конвоїв", - йдеться у заяві.

Зокрема, 12 серпня Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставлення гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 102-й так званий "гуманітарний конвой" у складі 7 вантажних автомобілів у супроводі 2 автомобілів МНС РФ.

Як сказано у заяві, переміщення відбулося через непідконтрольну уряду ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган".

Читайте також"Спину розвернуло до кістки": дружина загиблого на Донбасі дідуся розповіла про моторошний обстріл (відео)"Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України", - сказано у заяві.

У цьому зв‘язку МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету України та неухильно дотримуватися міжнародного права та українського законодавства.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Донбасі російські окупанти поранили українського військового.

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Автор: Віталій Саєнко