Денис Монастирський зазначив, що порушила основні принципи організації.

Україна закликала Інтерпол терміново виключити Російську Федерацію зі складу організації. Причина такої вимоги - порушення основних принципів та зловживання.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Facebook.

"Росія повинна бути виключена зі складу організації Інтерпол за порушення її основних принципів і масове зловживання інструментами і послугами для прикриття своїх злочинів і переслідування політичних ворогів, у тому числі в Україні", - йдеться в повідомленні.