Україна запустила офіційну процедуру оголошення російського режисера Микити Михалкова в міжнародний розшук.
Про це повідомила у Facebook генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.
Вона пише, що фільми радянського і російського режисера і актора Михалкова подобалися, "але часи змінилися". "З тієї чи іншої причини, ви перестали зніматися в художніх фільмах і почали в документальних...про війну" - пише Венедиктова.
"Ми всі прекрасно розуміємо яку сходинку в ієрархії влади РФ ви займаєте - далеко не останню. Вважаю, ви перебуваєте в близьких відносинах з першими особами РФ і це саме та причина, через яку Ви так завзято підтримуєте і пропагуєте війну" - пише генпрокурор.
Венедиктова офіційно інформує, що український суд дозволив українським прокурорам затримати Михалкова з метою доставки в український суд для обрання запобіжного заходу, як підозрюваному.
"Зараз я вам розповім, як саме будуть розвиватися події і якою буде ваша реакція. Спершу ви зв'яжетеся з "сильними" і попросіть їх прокоментувати моє повідомлення. У цю хвилину ви ні про що погане думати ще не будете. Вони вам з ймовірністю 100% скажуть, що Венедиктова зійшла з розуму і нічого звертати не неї увагу. Розуміючи це, роблю підказку - ми запустили офіційну процедуру оголошення вас в міжнародний розшук" - пише Венедиктова.
Вона попередила, що Михалков може бути затриманий при перетині кордону практично будь-якої цивілізованої держави.
Нагадаємо, раніше Україна відкрила провадження через заклики Радбезу РФ до зміни меж території України. Венедиктова підкреслила, що українські прокурори займуться цією справою "по повній програмі".