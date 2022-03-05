Український суд дозволив українським прокурорам затримати Михалкова з метою доставки в український суд для обрання запобіжного заходу - арешту.

Україна запустила офіційну процедуру оголошення російського режисера Микити Михалкова в міжнародний розшук.

Про це повідомила у Facebook генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

Вона пише, що фільми радянського і російського режисера і актора Михалкова подобалися, "але часи змінилися". "З тієї чи іншої причини, ви перестали зніматися в художніх фільмах і почали в документальних...про війну" - пише Венедиктова.

"Ми всі прекрасно розуміємо яку сходинку в ієрархії влади РФ ви займаєте - далеко не останню. Вважаю, ви перебуваєте в близьких відносинах з першими особами РФ і це саме та причина, через яку Ви так завзято підтримуєте і пропагуєте війну" - пише генпрокурор.

Венедиктова офіційно інформує, що український суд дозволив українським прокурорам затримати Михалкова з метою доставки в український суд для обрання запобіжного заходу, як підозрюваному.

"Зараз я вам розповім, як саме будуть розвиватися події і якою буде ваша реакція. Спершу ви зв'яжетеся з "сильними" і попросіть їх прокоментувати моє повідомлення. У цю хвилину ви ні про що погане думати ще не будете. Вони вам з ймовірністю 100% скажуть, що Венедиктова зійшла з розуму і нічого звертати не неї увагу. Розуміючи це, роблю підказку - ми запустили офіційну процедуру оголошення вас в міжнародний розшук" - пише Венедиктова.

Вона попередила, що Михалков може бути затриманий при перетині кордону практично будь-якої цивілізованої держави.

Нагадаємо, раніше Україна відкрила провадження через заклики Радбезу РФ до зміни меж території України. Венедиктова підкреслила, що українські прокурори займуться цією справою "по повній програмі".

Вас також можуть зацікавити новини: