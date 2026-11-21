Європейська розвідка назвала останню атаку, ймовірно, найуспішнішою за весь час операцій проти переправи та попередила, що її відновлення може тривати місяцями.

Українські атаки на Керченський міст могли завдати серйозного удару по військовій логістиці Росії та ускладнити постачання окупаційних військ до Криму. За оцінкою європейської розвідки, останній удар, завданий після тривалої кампанії проти російських систем протиповітряної оборони, радарів і радіоелектронної боротьби, ймовірно, став найуспішнішим за весь час атак на переправу.

Про це йдеться в оцінці європейської розвідки від 18 листопада, пише Fox News. Колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал у відставці Філіп Брідлав заявив, що пошкодження мосту може суттєво обмежити можливості Москви забезпечувати свої війська на півострові.

"Росіяни надзвичайно обмежені в тому, як вони постачають постачання до Криму, і перекриття Керченського мосту серйозно, дуже сильно зашкодить їхній здатності доповнювати Крим", – сказав Брідлав.

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Українські удари пошкодили автомобільну та залізничну частини Керченського мосту

17 листопада українські ракети та безпілотники атакували Керченський міст, який з'єднує Краснодарський край Росії з окупованим Кримом. Унаслідок удару значна частина автомобільного полотна обвалилася в Керченську протоку, також було пошкоджено прилеглу залізничну колію.

Міст, відкритий Володимиром Путіним у 2018 році, є одним із найважливіших інфраструктурних об'єктів Росії. Він забезпечував транспортне сполучення з окупованим півостровом і водночас став символом російської анексії Криму у 2014 році.

Як зазначається в оцінці європейської розвідки, основному удару передувала багатотижнева українська операція, спрямована на послаблення російської оборони навколо переправи.

Уже 19 листопада Україна повторно атакувала залізничну інфраструктуру, тимчасово зупинивши рух поїздів. Таким чином, за чотири дні відбулося три атаки, які порушили одне з найпряміших транспортних сполучень Росії з Кримом.

Росії доведеться перенаправляти військові вантажі через окупований південь України

Москва має альтернативний сухопутний коридор через окуповані території півдня України. Однак, за оцінкою європейської розвідки, перенаправлення додаткових військових вантажів цим маршрутом створює нові ризики для російської логістики.

Серед можливих наслідків називають збільшення часу перевезень, загрозу атак українських безпілотників і додаткове навантаження на іншу транспортну інфраструктуру.

Брідлав наголосив, що українську кампанію слід розглядати не просто як спробу зруйнувати російський символ, а як частину ширшої стратегії послаблення військових позицій Москви в Криму.

Він також звернув увагу на успіхи України в боротьбі з російським Чорноморським флотом. За його словами, попри відсутність великих традиційних військових кораблів, Україна використовувала морські та повітряні безпілотники, щоб відтіснити російські сили в північній частині Чорного моря.

Європейська розвідка попереджає, що повноцінне відновлення Керченського мосту може тривати місяцями. Обмежений автомобільний рух потенційно вдасться відновити протягом кількох тижнів, однак заміна зруйнованої ділянки потребуватиме значно більше часу. Подальші українські удари можуть затягнути ремонт.

Крім того, пошкодження в районі Керч-Єнікальського каналу здатні вплинути на судноплавство між Чорним та Азовським морями.

Європейська розвідка попереджає про підготовку Росії до зимового наступу

Попри успіхи України в ударах по Керченському мосту, джерело в європейській розвідці, знайоме з російськими стратегічними оцінками, висловило песимістичний прогноз щодо подальшого перебігу війни.

"Це має радше символічне значення, але також логістика зараз паралізована", – сказало джерело Fox News, описуючи безпосередні наслідки атак.

Водночас співрозмовник видання попередив, що Москва готується посилити зимовий наступ і може використовувати переговори зі США для посилення політичного тиску на Київ:

"Загальна тенденція не є хорошою для України".

За його словами, Росія розраховує підтримувати військовий тиск достатньо довго, щоб змусити Україну погодитися на територіальні поступки, особливо на сході.

"Вони дуже переконані, що до весни українці здадуться", – сказав співрозмовник видання, описуючи очікування Москви.

Прогноз Брідлава

Філіп Брідлав не погодився з оцінкою, що Росія отримує військову перевагу. На його думку, ситуація на полі бою поступово складається проти Москви:

"У військовому плані ситуація повертається проти Росії".

Він стверджує, що російські війська зазнають значних втрат, але не досягають відповідних територіальних успіхів. За словами Брідлава, втрати Росії протягом останніх місяців були надзвичайно високими, тоді як її просування на фронті залишається обмеженим.

Водночас генерал визнав, що військові результати не обов'язково автоматично перетворюються на дипломатичні переваги. Зміна підходу Вашингтона до переговорів може посилити позиції Путіна, навіть якщо російська армія стикається з труднощами на полі бою.

Путін погрожував помстою за удари по мостах: що відомо

Після атак на переправи Володимир Путін погрожував Україні відповіддю. У п'ятницю Росія здійснила масований ракетний і безпілотний обстріл українських міст. За даними української влади, внаслідок ударів загинули щонайменше вісім людей.

Атака відбулася через кілька годин після появи Путіна разом із президентом США Дональдом Трампом і головою Китаю Сі Цзіньпіном на саміті в Китаї. Вашингтон тим часом продовжував зусилля щодо просування мирних переговорів між Україною та Росією.

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