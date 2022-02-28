Так, зазначають в ОП, кожен день для нас - це нові перемоги і посилення віри у власні сили.

Україна здійснює вдалу оборонну операцію, кожен день для нас - це нові перемоги і посилення віри у власні сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

Арестович зазначив, що важливо наразі всім зберігати оптимістичний настрій.

"Боятися нема чого. Ми здійснюємо вдалу оборонну операцію і треба пам'ятати, що кожен день для противника - це нові втрати, в тому числі і втрати віри у власні сили. А кожен день для нас - це нові перемоги і посилення віри у власні сили", - сказав він.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив про деякий відступ ворога від Києва.