Було задіяно сім морських дронів українського виробництва.

Сили оборони провели "взірцеву операцію" поблизу берегів Лівії та затопили російський корвет "Меркурій". Про це повідомив в Telеgram Володимир Зеленський.

"Наші воїни задіяли сім морських дронів українського виробництва", - зазначив він.

Зеленський додав, що "Меркурій" - один із найновіших російських кораблів, його прийняли на озброєння вже у час повномасштабної війни у 2023 році.

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"Разом із корветом був знищений також і бойовий вертоліт Ка-27. Другою нашою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA, який ворог використовував для перевезення зброї. Результат – уражено", - підкрслив Зеленський .

Він наголосив, що Україна продовжує операції у визначених акваторіях. "Відповідаємо Росії на агресію. Розвиваємо українську зброю", - підкреслив Зеленський.

При цьому продемонстрував відео проведення операції.

Деталі операції від СБУ

У Службі Безпеки України розкрили, що спільно з Силами оборони уразили дві військові цілі РФ поблизу лівійського порту Бенгазі.

"Йдеться про підсанкційний суховантаж MV ANGARA, який використовувався для перевезення російської військової техніки, а також багатоцільовий корвет "Меркурій", який регулярно супроводжував ворожі морські конвої, зокрема охороняв MV ANGARA", - сказано в повідомленні.

В СБУ зазначили, що для ударів було задіяно 7 безекіпажних катерів українського виробництва, які доправили на визначену локацію та спустили на воду із так званого "материнського судна". При цьому зазначили, що ворожі спроби знищити українські дрони з повітря, води й суходолу не вдалися.

"Унаслідок атаки знищено російський багатоцільовий корвет "Меркурій" (бортовий номер 734) проєкту 20380. Не допомогло навіть те, що судно сховалося в порту. Корабель входив до складу ВМФ РФ і був приписаний до Чорноморського флоту країни-агресора. Його прийняли на озброєння у 2023 році. На борту корвета перебував багатофункціональний вертоліт Ка-27, який також пішов на дно", - наголосили в СБУ.

При цьому зазначили, що другою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA (IMO 9179842), який використовувався для забезпечення військової логістики РФ, зокрема в межах так званого "Сирійського" та "Лівійського експресу".

Знищення російського корвета в Лівії

Як повідомляв УНІАН, у лівійському порту Бенгазі вибухнув російський корвет проєкту 20380 типу "Стерегущий", що супроводжував конвой з озброєнням для Лівійської національної армії, яку підтримує Росія.

На відеозаписах, які поширювалися у соціальних мережах, видно полум’я та дим над портом.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, внаслідок удару є загиблі лівійці та росіяни. На супутникових знімках видно, що судно практично повністю перевернулося й затонуло – над водою залишилася лише носова частина.

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