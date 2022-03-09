Її виступ став першим в історії Європарламенту, коли зі зверненням до євродепутатів виступила людина, яка не є ні громадянином ЄС, ні посадовою особою.

Українська письменниця Оксана Забужко виступила зі зверненням до Європарламенту на пленарній сесії із закликом закрити небо над Україною.

Виступом Забужко поділилася в соцмережі.

Вона зазначила, що її виступ був першим в історії Європарламенту, коли зі зверненням до нього на пленарній сесії виступила людина, яка не є ні громадянином ЄС, ні посадовою особою.

У своїй промові письменниця розповіла євродепутатам про те, що зараз переживає український народ в умовах розв'язаної Росією війни. Забужко підкреслила, що президент РФ Володимир Путін використовує українських жінок в якості живого щита.

"Українці - сильна нація. Це на Заході багатьох здивувало. Як би там не було, ми пережили сталінський геноцид і Голодомор. Я зі сльозами на очах висловлюю захоплення моїми землячками, які разом з чоловіками б'ються. Вони вступили в армію, змогли керувати постачанням необхідних речей, вони народжують дітей у підвалах під наглядом лікарів", – розповіла письменниця.

У своєму повідомленні в мережі Забужко зазначила, що ще кілька днів тому розмова про No Fly Zone (закрите небо) для України здавалася немислимою, тому що "це вже третя світова війна".

"Сьогодні я з трибуни Європарламенту кажу Європі, що Путін їм її вже оголосив, і захищаючи нас від російських бомб, вони будуть захищати не Україну, а себе – і мені потім цілий день (12 годин в приміщенні Європарламенту) тиснуть руки, а в ліфті кажуть, з напіврозбірливим французьким акцентом," Слава Україні!"- і я розумію, що наші пішки посунулися ще на кілька клітин вперед, а їх король зовсім, зовсім голий... Слава Україні", - зазначається в повідомленні.

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