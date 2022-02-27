Громадянам України не рекомендують спілкуватися з незнайомими, особливо з тими, хто погано орієнтується на місцевості.

У мережі шириться інформація про те, що людей у Києві, Харкові та інших містах додають у чати, начебто для допомоги один-одному.

Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Існують загрози, що такі канали створені для диверсантів, щоб увести в оману людей та приспати увагу. Також, нагадуємо, що якщо хтось не знайомий, особливо ті, які не орієнтуються на місцевості, запитують вас про плани або будь-яку іншу інформацію - не спілкуйтеся з ними, а за можливості вживайте заходів щодо їх затримання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.