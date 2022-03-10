У разі хімічної атаки треба використовувати протигази \ Фото УНІАН

Росія почала активно поширювати фейки про хімічну зброю, через що іноземні розвідки побоюються, що це підготовка до використання хімічної зброї, як РФ вже робила це в Сирії.

На даний момент в Україні немає жодних аварій, але кожен повинен знати базові правила поведінки під час них, йдеться у повідомленні Ukraine NOW.

У разі хімічної атаки або аварії необхідно:

  • щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
  • заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
  • увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
  • попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
  • вимкнути побутові прилади та газ.

У разі евакуації під час хімічної атаки або аварії потрібно:

  • взяти з собою аптечку.
  • одягнутись так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри
  • використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
  • залишити приміщення, використовуючи сходи. 
  • не торкатись ніяких предметів, не ступати у калюжі.
  • не їсти і не пити нічого. 

"У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами. Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру", - зазначається у повідомленні.

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