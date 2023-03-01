Наразі ведеться пошук решток дрона, потім встановлять тип цього БПЛА.

Українські сили Протиповітряної оборони у середу, 1 березня,збили над Київщиною російський безпілотник.

"Під час тривоги у середу в Київській області було виявлено БПЛА, по ньому велася бойова робота засобами ППО. Ціль уражено", - заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі Українські правді.

Окрім цього речник додав, що наразі все ще ведуть пошукові роботи решток безпілотника. Коли їх завершать, то вже тоді буде визначений тип дрона.

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Відзначимо, що ранкова повітряна тривога над Київською областю тривала з 11:33 по 12:42. Також у Києві сирени були увімкнуті упродовж 36 хвилин у період з 11:32 по 12:08.

Ігнат також зауважив, що попередня тривога на сході України 1 березня оголошувалася через активізацію тактичної авіації ворога.

Російські атаки упродовж минулої доби: що відомо

У ніч на 1 березня росіяни атакували українську інфраструктуру іранськими дронами-камікадзе. Всього було випущено чотири апарати, і жоден не долетів до цілі.

Окупанти за минулий день завдали 12 авіаударів. Рівень загрози таких атак все ще залишається високим, повідомили у Генштабі.

Окрім цього окупанти продовжують тиснути на Бахмут. Ворог не припиняє штурм міста.

Росіяни намагаються діяти малими групами на Бахмутському напрямку, адже їм не вистачає особового складу та професійних командирів.

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