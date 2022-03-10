Не уточнюється ні локація, ні дата застосування РСЗВ.

Українські військові щодня завдають по російських окупантах ударів, в результаті чого ті зазнають втрат у техніці й живій силі.

Допомагає боротися з росіянами в тому числі й надана зарубіжними партнерами техніка. Але цього разу на відео потрапило, як українська "Верба" працює по позиціях окупантів.

Ролик у своєму Телеграм-каналі опублікував радник глави МВС України Антон Геращенко. "Українська "Верба"дає прикурити окупантам", - підписав він кадри. При цьому не уточнюється ні локація, ні дата застосування РСЗВ.

РСЗВ "Верба": що про неї відомо

БМ — 21У "Верба" - українська реактивна система залпового вогню, що складається з шасі КрАЗ-6322-010 і бойової частини БМ-21"Град". Представлена в 2015 році ХКБМ ім. Морозова. Пускова установка отримала низку удосконалень в порівнянні з БМ - 21 "Град": системи навігації, зв'язку, вирівнювання і стабілізації платформи. Була розроблена також заряджаюча машина, що автоматизує процес зарядки.

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