Він опублікував відео, на якому видно, як вибухає боєкомплект.

Українські артилеристи знищили базу російських десантників в районі села Козаровичі Київської області.

Про це в Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Кілька годин тому українська артилерія накрила базу десантури", - написав він.

За словами радника глави МВС, база була розташована на території підприємства в районі села Козаровичі.

"Філігранно-точна робота. Зліва видно, як горить і вибухає боєкомплект", - прокоментував Геращенко опубліковане ним відео.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що українські військові продовжують чинити опір російським окупантам, які вторглися 24 лютого в нашу країну.

Ворог втратив колону техніки на Чернігівщині і літак під Волновахою.

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