Окупанти не розуміють багато українських висловів.

Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Соломчук наголошує, що українські кібервійська попросили переписуватися виключно українською мовою.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Наші кібервійська попросили переписуватися виключно українською мовою! Щоб відрізняти нашу переписку від ворожої. Передайте знайомим. Йде атака флуду із віджатих телефонів. Але вони не розуміють багато наших українських висловів, це наше все", - зазначив Соломчук.

Як повідомляв УНІАН, хакери "поклали" офіційні сайти головних відомств Росії.

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