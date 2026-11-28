Україна успішно завдає ударів не лише по російських НПЗ та військових об’єктах по всій РФ.

Сорок російських нафтових і військово-промислових об'єктів було уражено всього за 50 днів. Серед них – паливний термінал на арктичному Білому морі та завод з виробництва ракетного палива в самій Сибіру. Російське військове вантажне судно, підпалене в Балтійському морі. Бойовий корабель, потоплений біля берегів Лівії. А ще – арка Кримського мосту.

Україна продовжує прискорювати свою кампанію глибоких ударів. Сьогодні вона охоплює вже понад 2 400 кілометрів відстані й зачіпає щонайменше п’ять морів. Головна мета Києва – розірвати ті мережі, які досі забезпечують військову машину Москви паливом, зброєю та фінансуванням, пише The New York Times.

Таким чином Київ перетворює величезні географічні розміри Росії та її військові й економічні активи, розкидані по всьому світу, на справжнє тягар.

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Щоправда, Росія все ще має чітку перевагу в можливостях завдавати ударів на великі відстані, зазначають журналісти. Москва може атакувати будь-який куточок України своїми балістичними ракетами. А від них Київ досі майже беззахисний – без додаткових перехоплювачів від США.

Завдяки своїй чисельній перевазі у військах та озброєнні Росія розраховує, що зможе "пересидіти" Україну, пишуть ЗМІ. Москва цілеспрямовано намагається завдати болю українським громадянам і підштовхнути Київ до капітуляції. Для цього вона атакує електростанції, системи опалення та залізничну інфраструктуру – саме напередодні зими.

Але в України є й свої козирі

Українські сили збільшують темп своїх далеких операцій до рекордних рівнів. У деякі дні вони запускають по Росії понад 1 000 дронів.

Київ продовжує наносити удари по російських нафтопереробних заводах, знизивши їхнє виробництво до найнижчого рівня за останні 20 років. І це попри вимоги президента США Дональда Трампа припинити такі удари, йдеться в матеріалі.

Україна також продовжує зухвалі удари на великі відстані – навіть після того, як заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі висловив догану Києву за "спектакль із глибокими ударами". За його словами, ці атаки "не були ефективними для наближення закінчення війни".

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов визнав, що "одні лише удари на далекі відстані війни не виграють". Але він також наголосив, що кожне влучання "означає ремонт, втрачене виробництво, реорганізацію логістики та додаткові витрати". А це робить підтримку бойових дій дедалі більш витратною для Росії.

Ці атаки також змушують Москву перекидати свої системи ППО з лінії фронту. А ще – передислокувати військово-морські сили для захисту власних суден у відкритому морі.

Кампанії обох сторін уже давно вийшли далеко за межі кордонів супротивника

Повідомляється, що Москва веде справжню "тіньову війну" по всій Європі. Йдеться про підпали, диверсії та спроби замовних вбивств – разом із вторгненнями в повітряний простір НАТО та ударами по суднах у територіальних водах країн альянсу.

Київ, у свою чергу, полює на російські військові об’єкти по всьому світу. Головна мета – підірвати здатність Москви демонструвати свою силу.

Весь масштаб кампанії України став особливо наочним минулого тижня. Так, українські дрони завдали удару по російському військовому вантажному судну "Спарта II" у Фінській затоці на сході Балтійського моря, зазначають журналісти.

Наступного ранку – вже за понад 1 600 кілометрів від України – сім морських дронів прорвали оборонний вогонь у лівійському порту Бенгазі. Цей "рій" потопив "Меркурій" – один із найновіших російських військових кораблів, разом із бойовим вертольотом, що перебував на борту, пишуть ЗМІ.

Також було уражено російський вантажний корабель – і, за словами українського президента Володимира Зеленського, він якраз перевозив зброю.

Багато європейців визнають, що у Європи й так "немає надійної відповіді" на тіньову війну Росії. Тому частина з них, навпаки, більш прихильно ставиться до таких ударів. Адже лише Україна зараз дійсно безпосередньо дає відсіч Москві.

Як підкреслюють українські аналітики, Київ фактично заповнює той вакуум, який виник через побоювання Європи щодо прямої конфронтації з Росією та одночасного зближення адміністрації Трампа з Москвою.

"Європа – це наш тил, а ми – її армія", – влучно охарактеризував роль України Андрій Клименко, керівник Інституту стратегічних досліджень Чорного моря. Питання про те, чи може стратегія України змусити Росію сісти за стіл серйозних переговорів, продемонструвало чітке політичне протистояння між США та Європою.

"Продовжувати забезпечувати ресурсами українські глибокі удари – це критично важливо, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. А не для тих "потемінських переговорів", які зараз намагається організувати Вашингтон", – написав Джек Вотлінг, військовий експерт лондонського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень.

Поки адміністрація Трампа намагається реанімувати переговори про закінчення війни, пропонуючи Москві різні "заохочення", Україна завдала РФ одних із наймасштабніших ударів за всю війну. Так, 16 листопада російські військові повідомили про збиття аж 1 336 українських дронів, побивши рекорд, який був встановлений лише за 18 днів до цього. А вже 17 листопада цей рекорд було знову побито – до 1 441 заявлених перехоплень.

Щоправда, Москва ніколи не повідомляє, скільки українських дронів все ж досягло своїх цілей. І вона вкрай рідко визнає завдані такими ударами збитки. Але військові аналітики за допомогою геолокаційних відео вже підтвердили десятки важливих успішних ударів лише за останні тижні.

Сам Путін публічно визнав, що російський внутрішній ринок нафтопродуктів залишається у складному стані, пишуть ЗМІ. Російський диктатор також поскаржився, що Україна нібито не прислухалася до попереджень адміністрації Трампа про припинення ударів по російських НПЗ.

Україна при цьому націлюється на абсолютно кожну ланку нафтопереробного ланцюга. Сюди входить усе – від трубопровідних вузлів змішування та перекачувальних станцій до первинних нафтопереробних заводів, нафтохімічних підприємств і морських експортних терміналів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, обсяг виробництва на російських НПЗ зараз приблизно на 30% нижчий за рівень річної давності. При цьому виробництво бензину впало на 20%, а дизельного палива – майже на 30%. У результаті Москва вже обмежила експорт палива – щоб хоч якось захистити внутрішні запаси.

Україна націлена не лише на паливо

Також під ударом ті мережі, які забезпечують російські ракетні удари. А це заводи, критично важливі для виробництва зброї. І літаки з наземними пусковими установками, які використовуються для атак.

Саме те, що Київ має дедалі більший дальний радіус дії, стало можливим завдяки стрімкому зростанню вітчизняної оборонної промисловості, зазначають експерти. Якщо раніше українські інженери просто доопрацьовували комерційні дрони, то тепер вони вже створюють реактивні ударні системи та важкі крилаті ракети. Такі ракети можуть нести боєголовку вагою в одну тонну на відстань понад 2 900 кілометрів. Паралельно Україна також працює над виробництвом власних балістичних ракет.

Українські інженери водночас стрімко впроваджують штучний інтелект у весь арсенал країни. "Сотні українських оборонних технологічних компаній уже використовують ШІ", – підкреслив Зеленський.

Зростання власного виробництва супроводжується й спільними проєктами з союзниками. Так, Україна вже уклала угоди з Німеччиною про спільне виробництво розвідувальних безпілотників. А з Великою Британією – про створення понад 1 000 далекобійних ударних дронів.

Головна мета всіх цих зусиль – зберегти українські можливості для глибоких ударів. Причому незалежно від політичних змін у Вашингтоні.

Інші новини про українські удари

Раніше УНІАН повідомляв, що для атак на Кримський міст ЗСУ використовували аналог Starlink від Ізраїлю. Як зазначив одне з джерел, ізраїльська система вимагає вищої технічної кваліфікації – зокрема, присутності фахівців безпосередньо під час виконання місій.

Крім того, ми також повідомляли, що після атаки дронів горить НПЗ у Ростовській області та нафтовий хаб під Самарою. Новошахтинський завод нафтопродуктів розташований приблизно за 7–15 км від державного кордону України, переробляє до 5,6–7,5 млн тонн нафти на рік і вважається одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії.

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