Зокрема використовують протитанкові керовані ракети.

У Донецькій області військові проводять навчання із застосуванням оборонної техніки, переданої партнерами України.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як відомо, до кінця місяця триватимуть командно-штабні навчання українських військових "Заметіль-2022". Їхнє завдання - відпрацювання питань управління угрупованнями військ під час ведення операції сил оборони.

Сьогодні, 15 лютого, на полігоні на Донеччині українські військові опановують техніку, яку передали іноземні партнери. Зокрема - протитанкові керовані ракети.

Нагадаємо, міжнародні партнери надали Україні понад тисячу тонн оборонної зброї та військового обладнання. Як підкреслив глава МЗС Дмитро Кулеба, рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення, оскільки посилюють позицію України за столом переговорів.

Міністр оборони Олексій Резніков оцінив поставки озброєння зі США і Великобританії. За словами політика, Україна отримала те, про що раніше ми могли тільки мріяти.

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