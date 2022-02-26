Російські солдати залишили вцілілу техніку.

На північно-східному напрямку від Харкова російські військові залишили вцілілу техніку.

Відео з місця опублікували на сторінці Нацгвардії України.

"Танкісти ЗСУ розбили колону військ РФ, що заходила на північно-східному напрямку від Харкова. Підрозділи спецпризначення Нацгвардії отримали завдання провести дорозвідку та знищення решти сил противника. Із трофеїв - залишили вцілілу техніку", - йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні у Харківській області на трасі Ізюм-Харків бойовики обстріляли пасажирський автобус з людьми.

Також у Харкові повідомляють про осіб, що вдають із себе рятувальників і заходять до бомбосховищ та тимчасових укриттів ніби для їхньої перевірки.