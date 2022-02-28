Затриманий військовий каже, що їхав за танками.

Українські військовослужбовці затримали першого бурята, який взяв участь у російському вторгненні в нашу країну в 2022 році.

За кадром чоловічий голос запитує, хто він, на що військовий РФ відповідає: "Бурят". На запитання, чи бойовий він, відповідає, що тиловий.

"Ось це бойові буряти наші, друзі! За танками їхали. Будемо рятувати і відправляти в Бурятію! Оленів треба пасти, оленів!"- сказав ЗСУшник.

Нагадаємо, в 2014 році на Донбасі обгорів Бурятський танкіст. Він служив на контракті в російській армії, в 5 окремій танковій бригаді (Улан-Уде), військова частина № 46108. Був призваний 25 листопада 2013 року, в червні 2014 уклав контракт на три роки.

За його словами, керівництво заявляло, що відправляє солдатів на навчання, але вони прекрасно розуміли, що відправляються на Донбас.

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