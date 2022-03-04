Українські військові збили вертоліт Мі-8, який прилетів для евакуації пілота штурмовика окупантів, збитого над Волновахою.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.
"За пілотом збитого під Волновахою літака РФ прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх теж приземлили", - написав він.
Геращенко додав, що українські військові "чекають ще".
Він також опублікував фото збитого вертольота.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об'єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25.
Цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався.