Сьогодні над Волновахою підрозділи ППО Об'єднаних сил збили ворожий Су-25, який бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру.

Українські військові збили вертоліт Мі-8, який прилетів для евакуації пілота штурмовика окупантів, збитого над Волновахою.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

"За пілотом збитого під Волновахою літака РФ прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх теж приземлили", - написав він.

Геращенко додав, що українські військові "чекають ще".

Він також опублікував фото збитого вертольота.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об'єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25.

Цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався.

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