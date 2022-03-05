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Військові Збройних сил України збили ще один вертоліт окупантів Російської Федерації.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України в соцмережі Facebook.
"Годину тому збито черговий вертоліт ЗС країни-агресора", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше Генштаб ВСУ поширив інформацію, що українськими силами було збито приблизно 39 літаків (уточнюється) і 40 вертольотів (уточнюється).
Також з початку війни в Україні вже загинули більше 10 тис. окупантів.
Ліквідація вертольота окупантів