Раніше повідомлялося, що з початку війни було збито 39 літаків і 40 вертольотів.

Військові Збройних сил України збили ще один вертоліт окупантів Російської Федерації.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України в соцмережі Facebook.

"Годину тому збито черговий вертоліт ЗС країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Генштаб ВСУ поширив інформацію, що українськими силами було збито приблизно 39 літаків (уточнюється) і 40 вертольотів (уточнюється).

Також з початку війни в Україні вже загинули більше 10 тис. окупантів.