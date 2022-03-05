Але територію населеного пункту вони не покинули.

Психо-неврологічний диспансер у Бородянці звільнений від російських окупантів. Але територію населеного пункту вони не покинули.

Про це в ефірі UAразом повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

"Спецпідрозділ, що зайшов в диспансер близько 13 години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Попри це, вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, це великий стрес, але їм вже краще", - зазначив він.

Раніше, як писав УНІАН, стало відомо, що у Бородянці окупанти захопили психоневрологічний диспансер. Зараз влада не знає як евакуювати полонених пацієнтів.

"У місті Бородянка у нас захопили психоневрологічний диспансер, у якому знаходяться 670 людей. Ми на сьогодні не розуміємо, яким чином евакуювати цих людей, яким чином їм допомогти. Ми знаємо, що в них є їжа, ми розуміємо, що в них закінчуються запаси води. І на жаль, у них закінчуються медикаменти. Ці люди з певними особливостями, тому їм потрібна допомога постійна, вони мають знаходитись під медичним доглядом. Багато з них люди, які не підійматися багато вже років. Ситуація дуже складна", - зазначив Кулеба.