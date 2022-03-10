Угруповання сил і засобів для оборони міста Києва перебуває в постійній готовності до відбиття ворожого наступу, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Українські захисники утримують оборонні позиції, окупаційні війська Російської Федерації знизили темпи наступу.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 06.00 у соціальній мережі Facebook.

"Розпочато п’ятнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, українськими силами продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.

"На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва", - йдеться у повідомленні.

При цьому, угруповання сил і засобів оборони міста Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі.

Також, на південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області).

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Разом з тим, угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ.

"Противник знизив темпи наступу...", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.

Спочатку ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, ворожі бомби падали на Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

За відомостями Управління Верховного комісара ООН з прав людини станом на 9 березня, з початку війни загинули 474 мирних жителів України.

У Генштабі ЗСУ 9 числа поділилися, що в нашій державі вже знищені понад 12 тисяч ворогів та багато техніки супротивника.

Вас також можуть зацікавити новини: