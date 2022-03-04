Російські пропагандисти записали відео з пораненим пілотом.

Російсько-окупаційні війська взяли в полон українського військового льотчика, який катапультувався після ураження ворожою ракетою.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Російський агітпром застосував брутальну тактику 2014-го року. Очевидно, що під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв’ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а дружити з "братнім" народом", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах не відкидають, що відео з українським пілотом ширитимуть на російському ТБ та у соцмережах скабєєви та соловйови.

"Не вірте! Льотчик – наш, із славної 299-ї бригади тактичної авіації. Слова – ні!" - наголошується у повідомленні.

Командування Повітряних Сил ЗС України обіцяє зробити все можливе, аби повернути пілота додому.

Вас також можуть зацікавити новини: