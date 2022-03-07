Співак публічно підтримав війну, яку Путін розв'язав в Україні.

Український суд дозволив затримати російського співака Миколу Баскова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

Про це у Facebook повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Микола Вікторович Басков, з цього дня ваш процесуальний статус на території держави Україна - підозрюваний. Іншими словами, українські прокурори вважають, що ви вчинили злочин, покарання за який передбачає позбавлення волі. На додаток, український суд, вивчивши позицію слідства і прокуратури, прийшов до висновку про можливість задоволення клопотання про ваш арешт", - написала вона.

Генпрокурорка підкреслила, що незабаром Баскова затримають правоохоронці тієї країни, кордон якої він перетне.

Венедіктова порекомендувала Баскову знайти юристів, оскільки "перші дзвінки, які ви зробите, результату не дадуть".

"Ваші друзі у владі порекомендують забути про цей безглуздий інцидент і продовжувати багато і красиво жити. Наше ж завдання дещо інше - показати всьому світу, що українські прокурори і судді діють виключно в рамках закону, надаючи підозрюваній особі всі можливості для здійснення свого захисту", - додала генпрокурорка.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна запустила офіційну процедуру оголошення російського режисера Микити Михалкова в міжнародний розшук. Крім того, суд заочно арештував росіянина-колаборанта Олега Газманова.

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