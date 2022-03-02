Снаряд прилетів прямо над головою волонтера.

Момент прильоту снаряда в будівлю прямо над головою українського волонтера потрапив на відео.

"Розраховуємося, витратили всі гроші щойно. Запрацювали термінали. Ми скупилися, зараз ще закинемо в метро. Збір знову відкритий", - говорить він у ролику.

І на останньому слові "прилітає" удар з повітря, волонтера накривають осколки. Але він вижив, судячи з відео. Місце зйомки невідоме.

Раніше один з українських волонтерів розповів, що Волноваху і тисячу її мирних жителів стирають з лиця землі, евакуація неможлива через нещадні, безперервні обстріли.

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