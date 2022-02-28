Відділення працюють на видачу відправлень і грошових переказів.

Станом на 28 лютого 2022 року більшість відділень "Укрпошти" відновили роботу на видачу відправлень і грошових переказів по всій території України.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

Статус за областями такий:

Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька область – за стандартним графіком;

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Запорізька (тільки обласний центр), Хмельницька та Одеська область – за скороченим графіком;

Київська, Миколаївська (в Миколаєві не працюють), Херсонська, Харківська (тільки в спокійних районах), Черкаська (в Черкасах не працюють), Чернігівська область – частково працюють.

Водночас "Укрпошта" скасовує плату за зберігання посилок до закінчення бойових дій. Прийом внутрішніх відправлень виконується виключно у відкритому вигляді, а прийом міжнародних відправлень скоро відновиться. Грошові перекази приймаються та видаються без обмежень, крім переказів з/до країн-агресорів.

Також у відділенннях продаватимуть дефіцитні товари народного споживання.

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