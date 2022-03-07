Укрзалізниця призначила ще три евакуаційні рейси на Захід / фото t.me/UkrzalInfo
"Укрзалізниця" повідомила про нові евакуаційні рейси на західну Україну на 7 березня.
Про це йдеться в повідомленні УЗ у Telegram-каналі.
- Так, о 14:50 відбудеться евакуаційний рейс Кривий Ріг – Львів (потяг № 221/222),
- о 16:00 відбудеться рейс Краматорськ – Ужгород (№225/226),
- о 16:05 - Запоріжжя – Ковель (№227/228).
Повідомляється, що компанія продовжує забезпечувати й приміські залізничні перевезення по території України.
Українці, будьте пильні! У мережі час від часу з'являється інформація про фейкові евакуаційні потяги. Невідомі складають списки людей, яких буцімто планують евакуювати, зокрема, з Одеси.