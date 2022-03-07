Зокрема плануються 3 рейси на Львів, Ужгород та Ковель.

"Укрзалізниця" повідомила про нові евакуаційні рейси на західну Україну на 7 березня.

Про це йдеться в повідомленні УЗ у Telegram-каналі.

Так, о 14:50 відбудеться евакуаційний рейс Кривий Ріг – Львів (потяг № 221/222),

о 16:00 відбудеться рейс Краматорськ – Ужгород (№225/226),

о 16:05 - Запоріжжя – Ковель (№227/228).

Повідомляється, що компанія продовжує забезпечувати й приміські залізничні перевезення по території України.

Українці, будьте пильні! У мережі час від часу з'являється інформація про фейкові евакуаційні потяги. Невідомі складають списки людей, яких буцімто планують евакуювати, зокрема, з Одеси.

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