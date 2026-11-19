Шляхи сполучення в цьому районі можна умовно розділити на "горизонтальні" та "вертикальні".

Через ураження Кримського мосту Чорноморський флот фактично "закупорено" в Чорному морі, а також заблоковано низку портів. Про це в ефірі Radio NV сказав Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан другого рангу.

Відповідаючи на запитання, як ситуація з ураженням Кримського мосту змінила ситуацію в акваторії Азовського моря і Керченської протоки, він зауважив, що шляхи сполучення в цьому районі можна умовно розділити на "горизонтальні" та "вертикальні".

"Горизонтальні" - це ті, які забезпечували сполучення між Краснодарським краєм і окупованим Кримом. Це артерія, яка давала можливість росіянам перекидати все необхідне в Крим, з Криму, наприклад, далі на лівобережжя Херсонщини", - сказав Плетенчук.

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Ця "горизонтальна" логістика і так, каже він, була у досить складному стані. А тепер - пороми в шторми обмежені у своєму пересуванні, автомобільна частина відсутня, і залишається лише залізниця.

"Тому це доволі суттєво має вплинути на спроможності", - наголосив речник.

Говорячи про "вертикальний рух" - з одного моря в інше, Плетенчук підкреслив, що "тепер виходить так, що через конструкцію, яка лежить в фарватері, прохід фактично неможливий".

"Це означає блокування портів на Азові, їх там достатньо. Плюс ті окуповані українські порти, які ворог використовує, - Маріуполь, Бердянськ - це щонайменше. Можливо, ще Генічеськ. Плюс ті порти, які на річці Волга. Тому тут економічні наслідки вже включаються", - пояснив експерт.

Крім того, він відзначив і "вишеньку на цьому торті".

"Це Чорноморський флот, який тепер фактично закупорено в Чорному морі, і вони теж тепер з нього вийти не можуть. Не те, щоб вони збиралися, але можливість така раніше принаймні була", - сказав Плетенчук.

Удари по Кримському мосту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України вже тричі за тиждень уразили незаконно збудований Кримський міст. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по мосту в ніч проти 19 листопада та його руйнування, привітавши міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі.

Водночас Telegram-канал Ukraine context, який вважають наближеним до керівника Офісу президента України Кирила Буданова, зазначив, що залізничну частину Кримського мосту "ще добиватимуть", і що "є наказ повністю припинити функціонування даної споруди та унеможливити її відновлення до завершення війни".

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