Пожежа, розлив нафти та уражений ракетний корабель: в СБУ розповіли про удар по Усть-Лузі

Також, вірогідно, були знищені російські бойові вертольоти.

Україна уразила портову та нафтову інфраструктуру Росії в порту Усть-Луга на Балтиці, а також ракетний корабель "Буян-М". Про це повідомила СБУ.

Зазначається, що у ніч на 11 листопада СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони "уразила важливі об’єкти портової, нафтопереробної та транспортної інфраструктури Росії в порту Усть-Луга Ленінградської області".

У відомстві повідомили, що в терміналі "Новатек-Усть-Луга" безпілотники уразили декілька резервуарів об’ємом по 30 тис. тонн кожен. Також стався розлив нафтопродуктів.

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А в терміналі "Усть-Луга Ойл" пошкоджено низку резервуарів із нафтопродуктами. Там виникла масштабна пожежа. Крім того, зафіксовано загоряння на терміналі АТ "Фактор" та на залізничній станції Лужська.

Повідомляється, що основні пошкодження припали на резервуарні парки, насосні станції, трубопроводи та інфраструктуру перевалки нафти й нафтопродуктів. На об'єктах тривають пожежно-рятувальні роботи.

Ураження ракетного корабля

Також в СБУ повідомили, що вдалося реалізувати операцію з ураження малого ракетного корабля проєкту "Буян-М" "Наро-Фомінськ". Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". Його було спущено на воду у 2022 році.

Перевіряється й інформація щодо знищення бойових вертольотів рф.

Удар по порту Усть-Луга - що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 11 листопада українські безпілотники атакували порт Усть-Луга, який є ключовим для росіян у Ленінградській області. Там виникла масштабна пожежа, яку було видно навіть з берегів Естонії.

Додамо, що це великий морський порт у Ленінградській області РФ на узбережжі Балтійського моря. Він є одним із ключових російських експортних вузлів, через який перевозять нафту, нафтопродукти, вугілля, добрива та інші вантажі. Порт має важливе значення для зовнішньої торгівлі Росії, зокрема для експорту енергоресурсів.

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