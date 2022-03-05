Радник міністра внутрішніх справ повідомив, що білоруськи чоловіки починають масово виїжджати за кордон, аби не їхати воювати в Україну.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив про панічні настрої у Білорусі: там масово чоловіки виїжджають за кордон, аби не брати участь у війні в Україні.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"В Білорусі, за нашими даними, почався масовий виїзд чоловіків за кордон. В Білорусі почалася передпанічна ситуація. Чоловіки починають боятися, що Лукашенко може відправити війська до України. В Білорусі починається паніка, чим більше такої паніки буде, тим менша ймовірність, що Білорусь наважиться відправити війська в сторону України", - сказав він.

За словами Денисенка, такі повідомлення надходять на фоні активного знищення українськими військами техніки та особового складу супротивника. Так, сьогодні, 5 березня, під Миколаєвом масштабний наступ росіян було відкинуто, були знищені 4 гелікоптери та захоплено особовий склад.

"Був збитий літак над Черніговом, і один із відомих російських льотчиків, льотчик, який свого часу був навіть запрошений на обід до Башара Асада в Сирії, катапультувався, його зараз допитують в СБУ. Він розповідав на камери, що він не знав, що він бомбить цивільні будинки і мирні міста", - сказав Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, задля інформування про катастрофічні наслідки війни з Україною для білоруського народу волонтери зібрали фото- та відеофакти тероризму російських військ, статистику жертв війни і створили сайт https://zastansyadoma.com/ .

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