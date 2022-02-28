Населення міста дало ворогам зрозуміти, що їх тут не чекають.

Громадяни України продовжують давати відсіч російським окупантам. Вони організовуються в бригади територіальної оборони і намагаються своїми силами зупиняти просування ворогів вглиб нашої держави. Сьогодні УНІАН вже розповідав, як жителі Чернігівщини розвернули колону техніки агресора. А тепер схожим подвигом відзначилося населення Енергодара.

На відео нижче можна помітити, як люди збудували на дорозі імпровізоване загородження. Вони накидали шин, встановили кілька протитанкових їжаків і розсипали шипи, щоб машини противника пробивали колеса. Коли ворожа колона побачила перешкоду, то зупинилася за кілька десятків метрів від неї. На жаль, поки невідомо, чи зважилися війська агресора рухатися далі у напрямку до Енергодару.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. За даними Washington Post, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко здатний підтримати армію РФ в атаці на нашу державу вже сьогодні, 28 лютого.

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