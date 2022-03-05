Перший заступник міського голови Енергодару повідомив, що через російську військову агресію неможливо постачання до міста будь-яких вантажів.

Перший заступник міського голови Енергодару Іван Самойдюк повідомив, що підвіз товарів до міста повністю припинений.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Територія навкруги контролюється російськими військами, перевезення будь-яких вантажів поки що з великої території неможливе. Працюємо в режимі економії ресурсів тих, які є ще в наявності, та тих, які ще можна дістати з найближчих населених пунктів у співпраці з фермерськими господарствами, заводами та виробниками. На жаль, таких підприємств дуже мало, тому місто живе в умовах обмежених ресурсів і в умовах дуже тотальної економії", сказав він.

Заступник міського голови повідомив, що російські окупаційні війська наразі повністю контролюють Запорізьку АЕС та територію навколо неї.

За словами Самойдюка, окупанти звільнили приміщення міськради та дали обіцянку місцевій владі, що російська армія не буде переміщуватися по місту.

"По місту військовослужбовці не будуть переміщатись, патрулювання і забезпечення правопорядку в місті, а також виконання всіх життєвих функцій виконує місцева влада під українськими прапорами і з обслуговуванням українського казначейства", - сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти не пустили на роботу співробітників мерії Енергодара, вони працюють у приміщенні, наданому власником піцерії.