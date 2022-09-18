На деокупованих територіях Харківщини повністю відключено російське мовлення, у тих населених пунктах, де є електропостачання, відновлюється робота українського мовлення.

В Ізюмі та Балаклії Харківської області окупанти повністю знищили телевежі.

Про це голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Росіяни, щойно заходять на наші території, одразу намагаються нищити наші вежі, нищити всю інфраструктуру. Зараз на Харківщині ми отримуємо інформацію, що в Ізюмі і Балаклії були повністю знищені вежі, нам потрібно починати все спочатку",- підкреслила Герасим’юк.

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Вона додала, що російське мовлення на деокупованих території Харківщини повністю припинено, а у тих населених пунктах, де немає проблем з електропостачанням, поступово відновлюється українське мовлення.

"Зараз повністю відключено російське мовлення на території Харківщини, там де відбувається деокупація, де прийшли наші війська. Не можу назвати пункти, але вже сьогодні нас з вами можуть бачити і чути на Харківщині, "Єдині новини" пробиваються туди. Я сподіваюсь, коли відновиться електропостачання, адже Росія постаралася вибити світло з тих територій, то отримання інформації відновиться", - акцентувала Герасим’юк.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

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