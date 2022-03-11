Бої за місто розпочалися сьогодні вранці, вибухи не вщухають.

З ранку 11 березня в місті Ізюм Харківської області йдуть запеклі бої, вибухи не вщухають. Прилеглі села також по-варварськи обстріллються російськими окупантами.

Про це повідомив голова міськради Максим Стрельников. За його словами, армія та тероборона героїчно захищають місто.

"На жаль, ні ми, ні гуманітарна допомога від "Червоного Хреста", ні евакуаційні автобуси не змогли сьогодні пройти по "зеленому коридору" в Ізюмі", - наголосив він.

Раніше віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про відкриття 11 березня гуманітарних маршрутів з Маріуполя, Пологів, Волновахи, Енергодара, Ізюма та низки міст поблизу Києва.

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