Супротивник розпочав атаку в напрямку гуманітарного коридору.

Окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з Маріуполя Донецької області гуманітарним коридором.

Супротивник розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору, повідомили в штабі операції Об'єднаних сил в Facebook.

"...Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними!...", - йдеться в повідомленні.

Російські військові прикривалися неозброєними людьми, які хотіли покинути Маріуполь гуманітарним коридором. Окупанти обстріляли колони людей і пішли у наступ, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram, посилаючись на відомості захисника України.

"Інформація з Маріуполя. Росіяни обіцяли гуманітарний коридор для мирних. Натомість стали обстрілювати колони, і, прикрившись цивільними, пішли у наступ. Брехлива підступна російська армія, яка прикривається неозброєними людьми", - зазначив Цаплієнко.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Супротивник почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, ворожі бомби не раз падали на Маріуполь.

Українська сторона домовилася з супротивником про евакуацію мирних жителів гуманітарним коридором.

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